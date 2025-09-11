FC Inter 1908
Sarà un Derby d’Italia diverso da tutti quelli vissuti negli ultimi anni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Sarà un Derby d’Italia diverso da tutti quelli vissuti negli ultimi anni. Nuovi allenatori, nuovi interpreti. Eppure, alcune certezze restano: Chivu, con ogni probabilità, si affiderà ai fedelissimi ereditati da Inzaghi, mentre Tudor deve sciogliere il nodo legato a Francisco Conceição, fermato da un problema muscolare.

Getty Images

"L’Inter, invece, si trova a metà del guado. È troppo presto per valutarne l’evoluzione. Chivu, rispetto al suo predecessore, chiede la “riaggressione” nel momento in cui centrocampisti e attaccanti perdono palla. Ha alzato il baricentro, prendendosi dei rischi. Non sempre funziona, ma si sta appoggiando a Mario Cecchi, il tattico che non ha seguito Inzaghi in Arabia Saudita. C’è un collegamento con la passata gestione", sottolinea il Corriere dello Sport.

Getty

"La trazione offensiva è giustificata dalla possibilità di investire su Pio Esposito e su Bonny dietro a due mostri come Lautaro e Marcus Thuram. Non dev’essere casuale la capacità penetrativa svelata dalle statistiche. Nessuno ha tentato più tiri all’interno dell’area di rigore rispetto all’Inter (27 in due giornate) e al Milan. Cinque gol realizzati sotto porta con il Toro, lo scivolone a San Siro con l’Udinese dopo il tap-in di Dumfries, chiudendo con il 4-2-4 “alla Gattuso”. Sabato, invece, ripartirà dal solito 3-5-2, forse senza Sucic. Debutterà Akanji, ex City, ma il vero tema riguarda la pericolosità nel gioco aereo e nei sedici metri dell’Inter. Lautaro e Thuram proveranno a sfondare il muro alzato dai bianconeri. Tudor ti sorprende da fuori, Chivu arriva davanti al portiere. La trama del prossimo Derby d’Italia". 

(Corriere dello Sport)

