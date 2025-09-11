FC Inter 1908
Deschamps: “Koné? Giocatore sottovalutato, con noi sempre più importante”

Le parole del ct della Francia sul giocatore della Roma che è stato in estate vicino all'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Didier Deschamps, ct della Francia, dopo la vittoria contro l'Islanda ha parlato anche del centrocampista della Roma Manuel Koné che in estate è stato un obiettivo dell'Inter. «È sottovalutato. Viene da una stagione molto buona con il club e con noi sta acquisendo sempre più importanza raduno dopo raduno. È molto efficace nel recupero palla, ma non bisogna limitarlo a quel ruolo di 'interdittore', perché anche nell’uso del pallone fa la differenza», ha spiegato l'allenatore.

Il giocatore nelle scorse ore ha commentato le parole del suo ct e ha parlato della sua esperienza con la Nazionale francese: «L'allenatore e i compagni hanno insistito sul fatto che sono un giocatore sottovalutato? Beh, è molto gentile da parte loro. Non so cosa dire, ma è molto gentile. Forse è dovuto dal fatto che ho lasciato la Francia molto presto, ho giocato solo sei mesi in Ligue 1 e un anno in Ligue 2, quindi quello che facevo forse non si vedeva».

«Il percorso in nazionale? Era da tanto tempo che aspettavo questo momento. Oggi sono qui e mi impegno al massimo. Più siamo forti e più lontano arriveremo. Vogliamo andare al Mondiale, questo è l'obiettivo», ha aggiunto.

