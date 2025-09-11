Le parole del ct della Francia sul giocatore della Roma che è stato in estate vicino all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 03:02)

Didier Deschamps, ct della Francia, dopo la vittoria contro l'Islanda ha parlato anche del centrocampista della Roma Manuel Koné che in estate è stato un obiettivo dell'Inter. «È sottovalutato. Viene da una stagione molto buona con il club e con noi sta acquisendo sempre più importanza raduno dopo raduno. È molto efficace nel recupero palla, ma non bisogna limitarlo a quel ruolo di 'interdittore', perché anche nell’uso del pallone fa la differenza», ha spiegato l'allenatore.

Il giocatore nelle scorse ore ha commentato le parole del suo ct e ha parlato della sua esperienza con la Nazionale francese: «L'allenatore e i compagni hanno insistito sul fatto che sono un giocatore sottovalutato? Beh, è molto gentile da parte loro. Non so cosa dire, ma è molto gentile. Forse è dovuto dal fatto che ho lasciato la Francia molto presto, ho giocato solo sei mesi in Ligue 1 e un anno in Ligue 2, quindi quello che facevo forse non si vedeva».

«Il percorso in nazionale? Era da tanto tempo che aspettavo questo momento. Oggi sono qui e mi impegno al massimo. Più siamo forti e più lontano arriveremo. Vogliamo andare al Mondiale, questo è l'obiettivo», ha aggiunto.