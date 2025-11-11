"Conte un grande allenatore, molto spesso annoiante perché quel tipo di comunicazione non mi piace, a me piace quella di Chivu che dice non parliamo di arbitri, non la lamentela per lo stadio, per il troppo mercato, per il poco mercato, per il campo... Non mi piace, ma ha sempre tirato fuori il sangue dalle rape facendo spesso dei miracoli. Ma a determinate condizioni. Champions League da un lato e sua avventura dall'altro. Scudetto vinto con Champions eliminato al girone, imprese con Juve, Chelsea e Napoli senza la competizione.

Quando c'è va in difficoltà perché deve lavorare in un altro modo. Io l'ho visto Antonio Conte al Dall'Ara non aveva i capelli e stava sull'altra panchina. La sua impresa a Napoli si è basata sul fatto che non aveva le coppe e l'Inter ha giocato 20 partite in più e ha avuto un crollo psicofisico. L'Inter senza finale di Champions ne avrebbe fatti sicuramente di più. Il Napoli è obbligato a fare questa minestra di 9-1-1 o si può provare a giocare a calcio? Secondo me si può provare a giocare a calcio. Bisogna morire di 3-5-2 con una squadra che si difende o si può provare a fare qualcosa di diverso?".