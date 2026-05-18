Al tavolo di Pressing si infiamma la discussione sulla Juventus: ecco l'accesissimo dibattito tra Riccardo Trevisani, Franco Ordine e Sandro Sabatini

Marco Astori Redattore 18 maggio - 15:03

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Al tavolo di Pressing si infiamma la discussione sulla Juventus di Luciano Spalletti, sconfitta clamorosamente in casa ieri contro la Fiorentina. Ecco l'accesissimo dibattito tra Riccardo Trevisani, Franco Ordine e Sandro Sabatini.

Biasin: "La Juve l'estate scorsa ha iniziato la stagione che non voleva".

Sabatini: "Ma l'ha portata in Champions quell'allenatore lì. Una zavorra? Ma zavorra di cosa, ha battuto l'Inter! La Juve non va in Champions League perché c'era Tudor nelle prime giornate".

Trevisani: "Da quando c'è Spalletti è secondo, di certo non può essere lui che non va in Champions League".

Sabatini: "Ma che vuol dire?".

Ordine: "Ah quindi è colpa di Tudor?".

Trevisani: "E' colpa mia...".

Ordine: "Certo che è colpa tua! E' colpa tua e dei gemelli, questo è".

Trevisani: "Infatti dovevo espatriare Franco, dai su. Siete ridicoli, siete ridicoli e provo sincero imbarazzo, Spalletti è secondo in classifica".

Ordine: "E' imbarazzante quello che dice".

Trevisani: "Espatria Franco, espatria".

Sabatini: "Ma ste cose dette così, espatria... Riccà, non ne hai indovinata una quest'anno".

Trevisani: "Allegri ha fatto quarto all'ultima giornata senza fare le coppe: Conte ha vinto il campionato in carrozza l'anno scorso. Allegri ha fatto 0,8 di expected goals".

Ordine: "Smettetela di fare la guerra alle persone, andate qualche volta davanti allo specchio e diventate rossi di vergogna".

Trevisani: "Ti aspettavo da cinque puntate, ti presenti oggi che vince il Milan: non c'eri per cinque puntate? Con Spalletti la Juve è seconda".

Ordine: "Quindi vince lo scudetto".

Trevisani: "No Franco, vince la prima: che non è quella che pensavi te".