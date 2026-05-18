Nella lunga parata di festeggiamento dell'Inter , non sono ovviamente mancati gli sfottò nei confronti degli avversari. E ad un certo punto è spuntato uno striscione verso Franco Ordine e la sua famosa frase "non succede ma se succede dovete espatriare".

In merito a questo il giornalista si è espresso così a Pressing: "I tifosi dell'Inter hanno mostrato due striscioni con la mia frase "Non succede ma se succede dovete espatriare"? Si sono impossessati come al solito di una cosa che non riguardava assolutamente loro. Come al solito. Trovano per strada e portano a casa.

Ci sta, ma voi che siete testimoni oculari sapete benissimo che non era per loro: la discussione era tra me e l'elegantissimo Trevisani. Espatriare era dovuta ai giochisti, a lui, al suo gemello siamese e a tutti quelli che pensano che il gioco sia l'unico requisito che debba avere una squadra di calcio: non è così. Loro avrebbero dovuto espatriare: la foresta è fuori luogo perché ci sono ancora dentro la foresta".