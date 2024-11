Intervenuto in diretta per Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani, giornalista e commentatore, ha parlato così dei singoli dell'Inter

Intervenuto in diretta per Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani, giornalista e commentatore, ha parlato così dell'ultimo acciacco muscolare di Hakan Calhanoglu: "La sua assenza peserebbe in modo totale. Se a me da avversario dell'Inter chiedessi che giocatore gli toglierei, io sceglierei Calhanoglu: contribuisce al miglioramento della qualità di gioco dell'Inter al 50% almeno.