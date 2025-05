Tutti chiusi per bloccarli o tutti avanti per non farli giocare? Obiettivamente la risposta è quello che ha fatto l'Inter di Inzaghi quando ha affrontato il Barcellona. Già l'altra volta fece 3-3 al Camp Nou, a San Siro 1-0 con gol di Calhanoglu partita molto diversa sia dal 3-3 di due anni fa che da quello di settimana scorsa. Il Barcellona gioca in due maniere diverse in casa e in trasferta. In casa è una squadra fumantina, allegra, che si butta in avanti senza criterio. In trasferta è un pochino più ragionevole, non diventerà mai equilibrata perché non ci pensano proprio a essere equilibrati. L'Inter deve giocare la sua partita, ha fatto riposare tutti apposta per essere al top questa sera. Probabilmente butterà in campo anche Lautaro Martinez. Sarà la miglior versione possibile dell'Inter senza la stanchezza di 3 giorni prima, visto che ha giocato solo Bisseck. Mi aspetto una grande Inter e se c'è una grande Inter vuol dire che puoi giocare a livello del Barcellona. Lo ha dimostrato una settimana fa, lo ha dimostrato anni fa, può farlo ancora martedì nella serata più calda dell'anno per l'Inter.