L'Inter che gioca come ha fatto in questi 4 anni, nel meglio dei suoi giocatori può vincere la Champions League. L'Inter è bellissima se si trucca, il trucco è il suo gioco, quello che le dà l'allenatore. Quando il gioco non va, non riesce ad esprimerlo. Se facciamo un discorso di valore di giocatori: fortissimi in questo contesto. Quando ha preso Acerbi non è che c'erano United, il Real e il Bayern e ha scelto l'Inter. È andato all'Inter nel silenzio generale, un giocatore di 34 anni. Dimarco oggi è invidiato dal mondo, ma non era questo giocatore qua, Dumfries sei mesi fa i tifosi dell'Inter lo volevano investire con la macchina con tutto l'affetto. Thuram faceva 7-8 gol ed è il miglior giocatore del campionato, Calhanoglu era un trequartista discontinuo ed è questa cosa qua nel gioco e col suo allenatore.