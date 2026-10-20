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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del possibile cammino dell'Inter in Champions e del mercato estivo:

Quel signore che l'ha fatta fare due volte finale è uscito agli ottavi. Quindi con l'Atletico puoi uscire. Se ci fosse una cosa pazzesca per cui la Roma arriva al ventiquattresimo e l'Inter nona e giocano andata e ritorno, l'Inter è favorita. Ma puoi uscire. Sessanta quaranta. Quindi io faccio fatica a immaginare anche la Roma dell'altro giorno per ottanta minuti che però su due gare elimina queste sette squadre. C'è differenza secondo me. Certo se l'Inter ha trenta punti di vantaggio sulla seconda, può fare turnover... Però voglio dire che l'Inter è molto forte. Molto. Ma quelle sono molto più forti. Le big sei, le big sette, sono fortissime. Purtroppo.

Io avrei comprato un portiere e non Spence e Curtis Jones. Per il momento, a sorpresa i fatti mi danno infinitamente ragione. Però può succedere che invece il portiere Martinez comincia a parare, Spence fa dieci assist, Curtis Jones ruba il posto a Zieliński e Calhanoglu e Barella. Vabbè... Non è che tu l'anno prossimo puoi provare un altro acquisto da trenta milioni e farlo andare male, o due che insieme fanno sessanta. Il Liverpool può sbagliare, Wirtz a cento milioni, ne prende un altro da cento milioni, no? Quindi loro possono spendere, spendere e sbagliare gli acquisti. Tu non puoi sbagliare. E li sbagli, perché purtroppo si sbagliano, perché come è nato il primo gol del Bologna? Nessuno ha scritto un messaggio: chi perde palla... Luis Henrique? Hai capito il gioco? Sono sempre venticinque zucchine. Cioè c'è un giocatore che all'Inter è, dopo Spence, dopo Diouf e dopo Carlos Augusto a destra...