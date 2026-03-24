"L'Inter è prima in classifica a +6 sulla seconda e 7 sulla terza avendo come obiettivo della stagione il fatto di non farsi tirare in porta perché se gli tirano in porta c'è la sciagura. Tra Svilar, Carnesecchi, Maignan, tutti portiere che hanno evitato tra i 6 e i 10 gol, Sommer ne ha presi due in più di quelli che avrebbe dovuto, la situazione da questo punto di vista è drammatica. Torno al discorso che faccio da settimane: questi giocatori hanno la paura di perdere e l'incapacità di affrontare situazioni difficile con Chivu, con Inzaghi, con Gattuso, con Spalletti. Quando le situazioni si ripetono in vari anni con diverse gestioni tecniche, i problemi non sono mai i tecnici ma sono i giocatori. Chi ha perso la palla? Barella. È un anno che gioca male, corre avanti e corre poco indietro, fa i colpi di tacco e gioca poco per la squadra e molto per l'estetica. Giocatore di grande corsa, dovrebbe fare le funzioni di Gattuso, ma siccome ha i piedi meglio di Gattuso pensa di essere De Bruyne, ma non lo è. Quel tocchetto di esterno fuori area lo fa De Bruyne, ma lui lo sa fare. Non deve avere proprio la presunzione di farlo, perché lo fa? Perché si disconnette e quando ti sconnetti con te e altri 3-4 dei tuoi poi perdi 5-0 col Psg, 4-1 con la Norvegia e prendi le imbarcate.