Trevisani: “Inter passa al 65-70% ma occhio a Gnabry. Champions? Ecco per me chi la vince”

"Il Barcellona è passato dall'80% al 100% dopo il 4-0 fantastico del Borussia Dortmund. La vera percentuale sbagliata dell'andata è quella del Real Madrid, pensavo passasse contro l'Arsenal e adesso è rimasta ad un 5%. Deve fare un'impresa da Real Madrid, vincere con 4 gol di scarto contro un grande Arsenal che zoppica in Premier ma che in Champions ha fatto la partita della vita all'andata. Al PSG è rimasto il mostro di Emery che già all'andata ha provato a segnare con lo 0.01xG, poi ha perso 3-1 perché il PSG è più squadra ed è più tutto. 80-20% per la formazione di Luis Enrique che, secondo me, di tutte quelle rimaste è quella con più chances di sollevare, finalmente, il trofeo"