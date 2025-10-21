L'Inter è quella che gioca meglio da 4 anni e 7 partite, non cambierà mai questa, giocherà sempre meglio di tutte. Ha qualità, centrocampo con idee, terzini che spingono, tra l'altro è migliorata dappertutto: Akanji è meglio di Pavard e nemmeno poco, i due attaccanti sono meglio e manco poco, Sucic è un giocatore utile. A parte Luis Henrique che non è un grosso upgrade, Darmian dava delle garanzie, l'Inter è meglio e continuo a essere convinto che vincerà questo campionato. Sommati rosa e qualità di gioco, con Chivu che mi sembra piuttosto bravo, tiene e 'ppalle e che sta facendo bene anche a livello comunicativo, io non gli riconosco grandi difetti. Poi poteva pareggiare a Roma, ma anche con l'Udinese e se il portiere non si scordava i guanti aveva vinto con la Juve. Ci sono delle cose che mi fanno pensare che l'Inter sia meglio. Poi se va avanti in Champions, in campionato diventa più difficile. Bonny e Pio tanta tanta roba.