"Abbraccio Chivu? È il dato che ci fa più discutere. Dovendo prendere una squadra col morale sottoterra, la sta riportando. Rinascita? Siamo al limite della mancanza di rispetto, stiamo parlando di un allenatore che ha fatto due finali di Champions, vinto uno scudetto e potevano certo essere di più. Agli occhi di tutti la più bella Inter che è stata vista. Non si deve parlare di rinascita, ma se ne parlano anche i giocatori stessi si vede che gli ultimi mesi sono stati molto pesanti a livello emotivo, forse è stato sbagliato qualcosa anche a livello di preparazione, di gestione dei minutaggi, di un sogno impossibile che ha preteso un prezzo troppo alto. Chivu queste cose le sa, a livello di comunicazione è molto simile ad Allegri. I giocatori gli stanno dietro, ora è il momento dell'onda verde. La grande importanza è avere due attaccanti di riserva che fanno gol che non c'erano lo scorso anno. Thuram non c'è, hai quasi un clone che è Bonny. Esposito entra ed è una certezza, Arnautovic certe volte era da 3 in pagella. Questo fa riposare i due davanti. Napoli-inter è un piccolo spartiacque".