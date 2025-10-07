"Abbiamo detto tante volte che l'Inter è una squadra che ha giocato bene ma è anche una squadra tanto forte. Quest'anno è più forte anche degli anni passati perché ha nelle punte qualcosa da cui prendere e fregiarsi. Bonny un gol tre assist, Pio entra e segna. Prima Taremi non ingrana, Correa fa un gol all'anno, Arnautovic sempre infortunato e Lautaro e Thuram dovevano fare 70 partite senza sosta e arrivare a fine stagione sfiniti. Qui la storia è molto diversa: si fa male Lautaro e dovrebbe stare fuori una partita? Ne fa due fuori e riposa. Si fa male Thuram, è un problema per l'Inter, ma col Bonny visto l'altro giorno è un problema più piccolo. L'Inter è migliorata nelle sue alternative e lo ha fatto molto bene valutando i problemi della passata stagione. Ci ricordiamo il gol di Arnautovic con l'Atletico che è un po' il suo lampo all'Inter, ma in quella partita si mangia dei gol e per quei gol sbagliati l'Inter esce. COn Bonny e Pio l'Inter ha migliorato parecchio il reparto offensivo. Anche se sono giovani chi se ne frega, sono forti. E poi volevo dire una cosa: Chivu ha detto io non voglio cambiare l'Inter e togliere quello che è stata, e aggiungo io perché lo sanno tutti che ha giocato il miglior calcio degli ultimi 4 anni e si sta ripetendo in queste prime sei partite, voglio togliere i difetti e le cose che non vanno bene. Questa gestione a me continua a piacere sia a livello di parole che di fatti. Sono convinto che con l'attacco rinforzato in questa maniera e con Sucic su Asllani, altro upgrade, la squadra sia migliorata e che Chivu la stia gestendo molto bene".