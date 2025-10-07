Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha elogiato così la comunicazione di Cristian Chivu: "Io comincio ad essere pazzo di Chivu. Chivu mi ha fatto innamorare per due cose: la prima è la risposta che ha dato l'altro giorno dopo la partita quando gli hanno chiesto di Juve-Milan e ha detto che avrebbe guardato l'NFL. Lo voglio abbracciare perché abbiamo una cosa in comune.
E la seconda è un'altra dichiarazione su Dumfries: ha detto che ha fatto benissimo ad incazzarsi, c'è un problema se non lo fa. E poi piano piano credo che stia portando fuori l'Inter dall'incubo di Monaco: non so se il processo è finito, ma credo che lo stia facendo piano piano, con la sua personalità e con il modo di fare che è molto positivo coi giocatori.
Le parole di Dimarco? Sono un evidente riferimento e critica a quello che succedeva la scorsa stagione si chiama con una sola parola: irriconoscenza. Nella vita bisogna avere riconoscenza: e poi quando queste cose sono dette quando l'allenatore non c'è più non mi piacciono. Si chiama irriconoscenza ed è un errore”.
