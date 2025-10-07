FC Inter 1908
Cruciani: “Sono pazzo di Chivu, mi ha fatto innamorare con 2 frasi! Dimarco? Una parola”

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha elogiato così la comunicazione di Cristian Chivu
Marco Astori Redattore 

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha elogiato così la comunicazione di Cristian Chivu: "Io comincio ad essere pazzo di Chivu. Chivu mi ha fatto innamorare per due cose: la prima è la risposta che ha dato l'altro giorno dopo la partita quando gli hanno chiesto di Juve-Milan e ha detto che avrebbe guardato l'NFL. Lo voglio abbracciare perché abbiamo una cosa in comune.

E la seconda è un'altra dichiarazione su Dumfries: ha detto che ha fatto benissimo ad incazzarsi, c'è un problema se non lo fa. E poi piano piano credo che stia portando fuori l'Inter dall'incubo di Monaco: non so se il processo è finito, ma credo che lo stia facendo piano piano, con la sua personalità e con il modo di fare che è molto positivo coi giocatori.

Le parole di Dimarco? Sono un evidente riferimento e critica a quello che succedeva la scorsa stagione si chiama con una sola parola: irriconoscenza. Nella vita bisogna avere riconoscenza: e poi quando queste cose sono dette quando l'allenatore non c'è più non mi piacciono. Si chiama irriconoscenza ed è un errore”.

