Marco Astori Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 12:32)

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha elogiato così la comunicazione di Cristian Chivu: "Io comincio ad essere pazzo di Chivu. Chivu mi ha fatto innamorare per due cose: la prima è la risposta che ha dato l'altro giorno dopo la partita quando gli hanno chiesto di Juve-Milan e ha detto che avrebbe guardato l'NFL. Lo voglio abbracciare perché abbiamo una cosa in comune.

E la seconda è un'altra dichiarazione su Dumfries: ha detto che ha fatto benissimo ad incazzarsi, c'è un problema se non lo fa. E poi piano piano credo che stia portando fuori l'Inter dall'incubo di Monaco: non so se il processo è finito, ma credo che lo stia facendo piano piano, con la sua personalità e con il modo di fare che è molto positivo coi giocatori.

Le parole di Dimarco? Sono un evidente riferimento e critica a quello che succedeva la scorsa stagione si chiama con una sola parola: irriconoscenza. Nella vita bisogna avere riconoscenza: e poi quando queste cose sono dette quando l'allenatore non c'è più non mi piacciono. Si chiama irriconoscenza ed è un errore”.