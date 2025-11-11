Alla discussione, durante il Podcast Numer1, si aggiunge anche Sabatini: "Si torna alla Marotta League di Conte?"

Al Podcast Numer1 si è discusso anche delle parole di Maurizio Sarri dopo Inter-Lazio.

Parte Cruciani: "A me Sarri sta benissimo, è fondamentale per la Lazio avere uno come lui, tutto quello che vuoi ma mi pare una stronzata ai massimi livelli. Non solo per l'esempio sbagliato che fa. Dirò una cosa da principiante o neofita ma vedendo la partita da bordocampo ho capito una cosa, forse con grande ritardo: con la velocità del calcio attuale, fare l'arbitro è uno dei mestieri più complicati del mondo. Fare l'arbitro è più complicato di fare il direttore del Corriere dello Sport, di essere Sandro Sabatini. Capire il fallo, capire l'intenzionalità è una cosa molto complicata. L'arbitro può aver sbagliato a non ammonire Lautaro ma dire che gli arbitri stranieri sono meglio di quelli italiani è una stupidaggine che non è all'altezza dell'intelligenza di Sarri"

Zazzaroni risponde: "Sarri si riferisce alla testa, al fatto di essere più liberi mentalmente. Per quale motivo nel 2025 non puoi fare questo tipo di esperimento, già fatto in passato ma con arbitri scarsi? Se prendi Kovacs, Turpin, Vincic, Zwayer…" Cruciani provoca: "Moreno no?"

Sabatini aggiunge: "Ovrebo per la Fiorentina, Oliver per la Juve o Taylor per la Roma. Chiamamoli dai. Dai Lazio-Roma a Taylor, magari Sarri è contento, non so se i romanisti sì. Battute a parte, faccio un discorso serio: se tu Ivan mi dici che Sarri vorrebbe gli arbitri stranieri perché non condizionati, vuol dire che gli arbitri italiani sono condizionati: è questo il messaggio di Sarri? Si torna alla Marotta League di Conte?"

Zazzaroni la pensa così: "Non metterla come dici tu ma gli arbitri sono sotto pressione interna anche all'AIA, è un momento di particolare confusione e di grandissima difficoltà, ci sono anche le inchieste. Ti faccio un esempio: parlo di Pezzuto o anche quello di Genoa-Fiorentina: si può fischiare 40 falli? In Premier non te li fischiano molti di quei falli e il gioco è più fluido"

Cruciani risponde: "Ma voi vedere le partite estere? Succedono cose incredibili che da noi metterebbero gli arbitri al muro. Storicamente, gli arbitri stranieri sono inferiori ai nostri. Sono dalla parte degli arbitri italiani. Inter-Lazio non è stata influenzata dall'arbitro, prendere questa partita come esempio è sbagliato"

Zazzaroni domanda: "Ora difendi gli arbitri italiani, fammi i nomi e i cognomi degli arbitri italiani bravi". Cruciani risponde: "Io me ne frego di chi è l'arbitro, me ne fotto di chi è il VAR. Non me ne frega nulla" E' il turno di Zazzaroni: "Io, conoscendoli, sono preoccupato" Cruciani domanda: "Perché date la croce addosso agli arbitri a prescindere? Perché dovete sobillare le folle?". Zazzaroni replica: "Non dire sciocchezze, sobillare chi? Smettila su, sobillare le folle? I primi a sobillare le folle sono gli allenatori stessi e lasciamo stare. C'è un livello morale alto degli arbitri ma tecnicamente basso e di personalità basso"

Cruciani, infine, domanda: "Sarri ha ragione?". Zazzaroni dice sì: "Sì, io sono per il noleggio" Cruciani dice no: "Bocciato per me" Sabatini è d'accordo: "Assolutamente no"