I cambi? Thuram è zoppo, stava male, che succede? Ho due vivi veri, non lo metto. Ma se Taremi non segna mai, allora metti Thuram zoppo che non può essere peggio di Taremi. Zalewski ha fatto meglio di Dimarco quindi non lo considero. Se vogliamo possiamo discutere di Bastoni-Carlos Augusto, ma io non me la sento di dire che la partita è decisa da questo cambio. Anche perché l'Inter ha fatto male il quarto d'ora del secondo tempo con dentro Bastoni e Carlos Augusto. Io sono il primo a dire che quando sono entrati Vidal e Sanchez nel famoso derby è stato un errore, quindi a volte i cambi portano qualcosa di negativo. A volte le partite vanno come devono andare.

Mkhitaryan dice siamo ingiocabili: dopo Inter-Monaco lo pensano in tanti. Quello che penso e prescinde che la rosa è meno buona e quindi società e un po' dalle scelte dell'allenatore e quindi Inzaghi, vado sui giocatori: l'Inter entra in campo e si chiede ma questa è davvero la Juventus? Entrano in campo nel secondo tempo pensando ora rifacciamo altre 7 palle gol, loro non ci capiranno nulla come nel primo tempo. E invece si trovano contro gli squali e si trova a dire perché non ci riesce quello del primo tempo? Errore di valutazione dell'avversario. L'Inter non è riuscita a fare un salto in avanti. Diversa da Napoli-Juve, lì era un tema fisico, qui non c'è un tema fisico anche perché l'Inter aveva giocato lunedì e la Juve martedì. È proprio un discorso mentale, l'Inter non ha capito che era successo qualcosa nell'intervallo e ha giocato la stessa partita con la stessa brasilianità. Mkhitaryan non l'ha fatto con presunzione, lui lo pensa davvero. Quante volte abbiamo detto: è la miglior Inter degli ultimi 30 anni, quando sei in campo e ti senti più forte la giochi così".