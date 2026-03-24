"Campionato apertissimo, chi sta dietro corre e chi sta davanti trema. L'Inter sta tremando, va in vantaggio, è sparagnina, ha affrontato il derby per pareggiare e non per vincerlo, in vantaggio con Atalanta e si è fermata, in vantaggio con la Fiorentina ed è stata quasi dominata anche se l'occasione più grossa poi l'ha avuto Esposito, dopo dei cambi di cui non voglio parlare ma sarebbe il caso di parlarne.