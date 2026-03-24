Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della corsa scudetto e della frenata dell'Inter di Chivu:
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Trevisani: “Inter trema. E i cambi? Tutto aperto. Vincerà se dopo Roma e Como sarà a…”
"Campionato apertissimo, chi sta dietro corre e chi sta davanti trema. L'Inter sta tremando, va in vantaggio, è sparagnina, ha affrontato il derby per pareggiare e non per vincerlo, in vantaggio con Atalanta e si è fermata, in vantaggio con la Fiorentina ed è stata quasi dominata anche se l'occasione più grossa poi l'ha avuto Esposito, dopo dei cambi di cui non voglio parlare ma sarebbe il caso di parlarne.
Quindi l'Inter impaurita senza Lautaro che è a +6 non passerà una sosta serena, poi sono d'accordo con Kolarov: avresti firmato per essere a +6 alla sosta di marzo? 24 punti se li fa uno tra Napoli e Milan bastano per vincere lo scudetto?
Dipende da come e quando torna Lautaro. Non è che può andare a 300 all'ora tornando da un infortunio. Le prossime due partite decidono se l'Inter vince il campionato: se l'Inter esce a +6 o di più dopo Roma e Como, allora vince il campionato".
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