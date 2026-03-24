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fcinter1908 ultimora Trevisani: “Inter trema. E i cambi? Tutto aperto. Vincerà se dopo Roma e Como sarà a…”

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Trevisani: “Inter trema. E i cambi? Tutto aperto. Vincerà se dopo Roma e Como sarà a…”

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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della corsa scudetto e della frenata dell'Inter di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della corsa scudetto e della frenata dell'Inter di Chivu:

"Campionato apertissimo, chi sta dietro corre e chi sta davanti trema. L'Inter sta tremando, va in vantaggio, è sparagnina, ha affrontato il derby per pareggiare e non per vincerlo, in vantaggio con Atalanta e si è fermata, in vantaggio con la Fiorentina ed è stata quasi dominata anche se l'occasione più grossa poi l'ha avuto Esposito, dopo dei cambi di cui non voglio parlare ma sarebbe il caso di parlarne.

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Quindi l'Inter impaurita senza Lautaro che è a +6 non passerà una sosta serena, poi sono d'accordo con Kolarov: avresti firmato per essere a +6 alla sosta di marzo? 24 punti se li fa uno tra Napoli e Milan bastano per vincere lo scudetto?

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Getty

Dipende da come e quando torna Lautaro. Non è che può andare a 300 all'ora tornando da un infortunio. Le prossime due partite decidono se l'Inter vince il campionato: se l'Inter esce a +6 o di più dopo Roma e Como, allora vince il campionato". 

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