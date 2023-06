Finale Champions, Trevisani: “L’Inter ha un vantaggio non indifferente”

"Vedremo una grande partita e l'Inter ha un vantaggio non indifferente: ha tutti i giocatori che questa partita l'hanno sognata in carriera e non l'hanno praticamente mai giocata. Onana ci è andato vicinissimo con l'Ajax, tutta la pressione ce l'ha la squadra che l'ha giocata e persa due anni fa. Grande pressione da una parte, grande serenità per l'Inter salvo andare lì e perdere 5-0 che diventerebbe brutto. L'Inter se la gioca, sono due mesi che gioca bene, ha ritrovato certezze, ha smesso di fare turnover e ha giocato con serietà anche partite inutili. Ha vinto due Coppe ed è in finale, può rendere la stagione da 10 in pagella"