Trevisani: “Perisic? Schiererei Pinamonti. Lukaku il migliore, ma l’Inter può farne a meno se…”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato dell’assenza per infortunio di Romelu Lukaku e le possibili soluzioni che Antonio Conte potrebbe adottare in vista della sfida contro il Parma di domani alle 18:00 a San Siro: “Perisic o Pinamonti al posto di Lukaku? Metterei Pinamonti. Perisic può giocare in un solo ruolo, ovvero esterno sinistro d’attacco: quando fa l’esterno a quattro a centrocampo e la seconda punta non mi piace. Con lo Shakhtar è stato schierato in attacco e l’Inter non ha più tirato in porta. Se dovesse essere riproposto, sarebbe molto sorprende. Sanchez con Lautaro? A Barcellona e a Genova con la Samp hanno giocato insieme: furono due delle migliori partite dell’Inter. Lukaku non è un peggiorativo ma il più importante della rosa dell’Inter, ma se ne può fare a meno se la squadra gira“.