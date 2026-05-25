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Trevisani: “Milan? Fallimento clamoroso. Ora serve tabula rasa”

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Le considerazioni del noto opinionista di Sport Mediaset a proposito dei rossoneri dopo la clamorosa sconfitta di ieri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Ospite negli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani è tornato sulla clamorosa sconfitta rimediata dal Milan contro il Cagliari ieri sera al Meazza. I rossoneri sono finiti così quinti in classifica, mancando per il secondo anno di fila l'appuntamento con la zona Champions League. Qui le sue considerazioni sui rossoneri:

Milan Allegri
Getty Images

"Al Milan c'è una società che si è indebolita nel corso del tempo, dopo aver perso Maldini e Massara. In questo caso, senza Coppe e con lo stesso allenatore da inizio stagione, questo quinto posto è inconcepibile. E' riuscito a perdere l'ennesima partita incredibile, contro un Cagliari già salvo. Il fallimento è clamoroso. Una proprietà forte dovrebbe decidere di mandare via tutti. Al Milan farei proprio tabula rasa, comincerei un progetto triennale".

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