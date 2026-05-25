Trevisani: “Milan? Fallimento clamoroso. Ora serve tabula rasa”

"Al Milan c'è una società che si è indebolita nel corso del tempo, dopo aver perso Maldini e Massara. In questo caso, senza Coppe e con lo stesso allenatore da inizio stagione, questo quinto posto è inconcepibile. E' riuscito a perdere l'ennesima partita incredibile, contro un Cagliari già salvo. Il fallimento è clamoroso. Una proprietà forte dovrebbe decidere di mandare via tutti. Al Milan farei proprio tabula rasa, comincerei un progetto triennale".