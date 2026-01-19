Provocazione di Sandro Sabatini a Pressing: "Assist quello di Esposito è solo per il fantacalcio". Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin insorgono

Provocazione di Sandro Sabatini al tavolo di Pressing: "Posso dire una cosa: considerare assist quello di Esposito è solo per il fantacalcio. Non è calcio". Queste le sue parole in merito all'assist di Francesco Pio Esposito a Lautaro Martinez per il suo gol decisivo contro l'Udinese. Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin insorgono.