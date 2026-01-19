FC Inter 1908
Sabatini: “Assist Esposito non è calcio!” Trevisani e Biasin insorgono: “Lautaro non fa gol se…”

Provocazione di Sandro Sabatini a Pressing: "Assist quello di Esposito è solo per il fantacalcio". Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin insorgono
Marco Astori
Provocazione di Sandro Sabatini al tavolo di Pressing: "Posso dire una cosa: considerare assist quello di Esposito è solo per il fantacalcio. Non è calcio". Queste le sue parole in merito all'assist di Francesco Pio Esposito a Lautaro Martinez per il suo gol decisivo contro l'Udinese. Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin insorgono.

Biasin: "No, no, no aspetta: Lautaro fa una grande cosa, ma il passaggio è determinante".

Sabatini: "Può essere determinante, ma quando un giocatore che fa gol tocca la palla tre volte... E' un grande passaggio".

Trevisani: "Senza questa cosa qua Lautaro non fa gol".

Sabatini: "L'assist nasce in tutti gli sport con l'immediatezza. Ma da quando c'è il fantacalcio ti dà mezzo punto di bonus e va bene così".

Trevisani: "Lui fa la stessa sponda anche col Lecce".

