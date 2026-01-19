Provocazione di Sandro Sabatini al tavolo di Pressing: "Posso dire una cosa: considerare assist quello di Esposito è solo per il fantacalcio. Non è calcio". Queste le sue parole in merito all'assist di Francesco Pio Esposito a Lautaro Martinez per il suo gol decisivo contro l'Udinese. Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin insorgono.
Biasin: "No, no, no aspetta: Lautaro fa una grande cosa, ma il passaggio è determinante".
Sabatini: "Può essere determinante, ma quando un giocatore che fa gol tocca la palla tre volte... E' un grande passaggio".
Trevisani: "Senza questa cosa qua Lautaro non fa gol".
Sabatini: "L'assist nasce in tutti gli sport con l'immediatezza. Ma da quando c'è il fantacalcio ti dà mezzo punto di bonus e va bene così".
Trevisani: "Lui fa la stessa sponda anche col Lecce".
