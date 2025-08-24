FC Inter 1908
Trevisani: “Napoli farà bis scudetto, Lautaro capocannoniere”. Callegari: “Inter terza e…”

Intervenuti a Sport Mediaset, Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno risposto ad alcune domande sul campionato
Intervenuti a Sport Mediaset, Massimo Callegari e Riccardo Trevisani hanno risposto ad alcune domande sul campionato.

Entrambi i giornalisti sono convinti: alla fine sarà il Napoli a vincere lo scudetto. Per Callegari, gli azzurri finiranno primi davanti al Milan secondo, con l'Inter terza e la Juventus quarta.

Per Trevisani, invece, Napoli primo e Juventus quarta con Inter seconda come un anno fa e Milan terzo.

Trevisani, poi, opta per Lautaro capocannoniere mentre Callegari propone Kean. Sempre Callegari, invece, indica nella Lazio la squadra rivelazione e in Valentin Carboni il giocatore rivelazione.

Trevisani vota Fiorentina come squadra rivelazione e Lorenzo Lucca come giocatore rivelazione. E chi ha fatto il mercato migliore? Napoli secondo Trevisani, Fiorentina e Como per Callegari.

