"Il tifoso si incazza, ma io preferisco questa: a me non piace l'Inter che perde 12 partite per arrivare in finale di Champions o che butta per aria Madrid per vincere la seconda stella. A me piace una squadra che fa il massimo sempre. Se poi arriva seconda in campionato, in semifinale di Champions e in finale di campionato... non starò qui a dire vincere è l'unica cosa che conta, Inzaghi vattene. Se arriva quarta esce agli ottavi e perde con la Lazio mi metto col fucile e sparo. Ma preferisco l'Inter che fa il meglio e lotta per tutto piuttosto che butta tutto per una competizione. Anche perché la Champions non l'hai vinta e in campionato hai fatto 70 anziché 90. Io spero che si arrivi che il tifoso sappia che l'Inter possa vincere per tutto. Firmereste per finale di Champions e secondo in campionato e finale di coppa Italia persa? Secondo me chi arriverà dopo Inzaghi farà molto bene per sei mesi quando avrà ancora nel motore quel gioco, penso che nel lungo periodo ci saranno dei grande "Ah quando c'era Inzaghi...". Siamo talmente abituati che su 60 partite l'anno, 35 sono fatte a modino che guardiamo le altre 25 che ci sembrano una monnezza. Io mi sposterei sulle 35 fatte bene".