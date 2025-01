"Inzaghi se fa 400 in 664 batte tutti i record della storia. Forse se n'è parlato poco nel weekend. 200 in 332 di cui 197 con la Lazio, non le ha fatte tutte con l'Inter. Qua siamo a un livello di numeri impressionante. Quando si guarda giocare l'Inter credo si tenda a sottovalutarlo un po'. Vuol dire meglio del Trap, meglio di Allegri, meglio di tutti".