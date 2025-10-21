Leao partita completamente anonima, migliora quando entra Gimenez ma fa doppietta e decide la partita. La partita con la Juve non l'ha giocata meglio di ieri, anzi... Ma ieri tutti i titoli in prima pagina, con la Juve tutte pernacchie. Il gol dell'1-1 nasce da una quaglia del portiere che prende gol di piatto da 25 metri rasoterra con la palla che rimbalza 3-4 volte. Ha bisogno di imparare questo nuovo ruolo. Leao forte e determinante a prescindere che faccia gol o meno. Rigore? Non è da Var in nessuna galassia temporale, Var non nasce per dirimere questioni dove ci sono rigori al 50%. Nasce per dirimere questioni dove all'arbitro è sfuggito un cazzotto, un calcio.

È un rigore che se l'arbitro dà in campo il Var non lo può togliere, ma trattasi di rigorino e non può essere dato mai al Var. Se guardi tutta l'azione Gimenez scalcia almeno 3 volte ed è l'unica volta in cui Ranieri non ha simulato. La cosa più evidente è lo scalcio di Gimenez e non è stato fatto vedere. Il Var serve a fare cose giuste, lo stesso Var che decide che quella cosa è grave, decide che Thuram-Bonny in Juve-Inter non è grave ed è sempre Abisso. E rende l'idea... Ogni settimana si va in campo e si può vedere qualsiasi cosa a livello arbitrale a caso, e non va bene. Va contro i principi di Rocchi: il rigorino non va dato. Immagina di essere corretta da Abisso mentre fai l'arbitro, non c'è niente di peggio