Durante il podcast Fontana di Trevi si parla anche del generoso rigore concesso al Milan per il contatto su Gimenez. Il parere di Trevisani
Durante il podcast Fontana di Trevi si parla anche del generoso rigore concesso al Milan per il contatto su Gimenez. Il parere di Trevisani:

Leao partita completamente anonima, migliora quando entra Gimenez ma fa doppietta e decide la partita. La partita con la Juve non l'ha giocata meglio di ieri, anzi... Ma ieri tutti i titoli in prima pagina, con la Juve tutte pernacchie. Il gol dell'1-1 nasce da una quaglia del portiere che prende gol di piatto da 25 metri rasoterra con la palla che rimbalza 3-4 volte. Ha bisogno di imparare questo nuovo ruolo. Leao forte e determinante a prescindere che faccia gol o meno. Rigore? Non è da Var in nessuna galassia temporale, Var non nasce per dirimere questioni dove ci sono rigori al 50%. Nasce per dirimere questioni dove all'arbitro è sfuggito un cazzotto, un calcio.

È un rigore che se l'arbitro dà in campo il Var non lo può togliere, ma trattasi di rigorino e non può essere dato mai al Var. Se guardi tutta l'azione Gimenez scalcia almeno 3 volte ed è l'unica volta in cui Ranieri non ha simulato. La cosa più evidente è lo scalcio di Gimenez e non è stato fatto vedere. Il Var serve a fare cose giuste, lo stesso Var che decide che quella cosa è grave, decide che Thuram-Bonny in Juve-Inter non è grave ed è sempre Abisso. E rende l'idea... Ogni settimana si va in campo e si può vedere qualsiasi cosa a livello arbitrale a caso, e non va bene. Va contro i principi di Rocchi: il rigorino non va dato. Immagina di essere corretta da Abisso mentre fai l'arbitro, non c'è niente di peggio

