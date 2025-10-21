“Il problema è che la Roma, al contrario dell'Atalanta, non fa 90 gol al campionato, e quindi l'errore difensivo al quinto minuto, e poi lo paghi, Roma-Lille 0-1 sesto minuto, Roma-Inter 0-1 sesto minuto Bonny, poi la Roma, anche perché ha un problema con i rigori, non la recupera più. E secondo me Gasperini questa cosa la sa, la capisce, si mangia le mani in silenzio tutti i giorni perché non è una sua squadra questa, in cui l’attacco, fai un gol con le due punte dopo sette giornate, una cosa che sinceramente è il peggior attacco negli ultimi 15 anni, quindi proprio per questo non doveva, secondo me, o non doveva, comunque doveva la sua squadra evitare di prendere un gol del genere. Poi la Roma nel secondo tempo ha giocato bene, ha avuto quei venti minuti di vera tempesta, l'Inter si è messa bene nel campo, bravissimo a togliere i nomi forti, perché i nomi forti vanno tolti, perché Calhanoglu non è mentalmente paragonabile a quello del passato, Lautaro col raffreddore. E quindi alla fine tra tolgo e do, la Roma ha di più di quello che ha meritato sul campo. E quindi non è che ti puoi lamentare se non segni, anche perché non è che non segni per sfortuna, non segni perché hai centravanti un intruppone. È un intruppone, è un intruppone. E secondo me, se devo dare delle responsabilità a Gasperini, sulla partita gliene do due. Una è che Ndicka era tornato venerdì mattina dall'Africa e non stava in piedi e infatti fa il fuorigioco perché gli è partito un embolo da solo. E quindi non l'avrei messo con, tra l'altro Celik fuori ruolo. E l'altra cosa che dico è che la Roma, quando dicevo prima, ce l'ha la spiegazione di perché ha perso due volte in sette partite. Perché ha giocato Dybala centravanti.