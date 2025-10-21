Durante Fontana di Trevi il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della vittoria dell'Inter contro la Roma e degli errori di Gasperini:
Trevisani: “Parate Sommer? Non poteva non pararle! Roma con l’intruppone e quando entra Pio…”
“Il problema è che la Roma, al contrario dell'Atalanta, non fa 90 gol al campionato, e quindi l'errore difensivo al quinto minuto, e poi lo paghi, Roma-Lille 0-1 sesto minuto, Roma-Inter 0-1 sesto minuto Bonny, poi la Roma, anche perché ha un problema con i rigori, non la recupera più. E secondo me Gasperini questa cosa la sa, la capisce, si mangia le mani in silenzio tutti i giorni perché non è una sua squadra questa, in cui l’attacco, fai un gol con le due punte dopo sette giornate, una cosa che sinceramente è il peggior attacco negli ultimi 15 anni, quindi proprio per questo non doveva, secondo me, o non doveva, comunque doveva la sua squadra evitare di prendere un gol del genere. Poi la Roma nel secondo tempo ha giocato bene, ha avuto quei venti minuti di vera tempesta, l'Inter si è messa bene nel campo, bravissimo a togliere i nomi forti, perché i nomi forti vanno tolti, perché Calhanoglu non è mentalmente paragonabile a quello del passato, Lautaro col raffreddore. E quindi alla fine tra tolgo e do, la Roma ha di più di quello che ha meritato sul campo. E quindi non è che ti puoi lamentare se non segni, anche perché non è che non segni per sfortuna, non segni perché hai centravanti un intruppone. È un intruppone, è un intruppone. E secondo me, se devo dare delle responsabilità a Gasperini, sulla partita gliene do due. Una è che Ndicka era tornato venerdì mattina dall'Africa e non stava in piedi e infatti fa il fuorigioco perché gli è partito un embolo da solo. E quindi non l'avrei messo con, tra l'altro Celik fuori ruolo. E l'altra cosa che dico è che la Roma, quando dicevo prima, ce l'ha la spiegazione di perché ha perso due volte in sette partite. Perché ha giocato Dybala centravanti.
Ma l'Inter ha fatto un grande primo tempo e la Roma non si è tanto ritrovata, si è ritrovata nel secondo quando Ndicka è uscito, Pellegrini è uscito, Dybala è uscito. Ieri ho sentito parlare di grandi parate di Sommer, che è stato colpito tre volte su Tiri, che non si potevano non parare, di cui uno se lo magna Hermoso, quasi più grosso di quello di Dovbyk, secondo me, perché proprio c'era solo da appoggiare in porta, non c'era manco Dobik, dovevo almeno fare così per andare a prendere. È più utile Roma-Inter 0-1 di Roma-Verona 1-0, anche se la classifica gli dice il contrario, perché ti dà delle consapevolezze, come le dà l'Inter, che puoi giocare male e puoi anche vincere, in questo momento l'Inter gioca male, nonostante fosse in parità numerica, perché finché non è uscito Lautaro era in inferiorità numerica, poi è entrato Pio Esposito in parità numerica, perché ha preso falli, ha fatto una serie di cose utili all'Inter, non male, ma giocava solo la Roma quando è entrato Pio Esposito, quando c'era solo l'Inter, se ci fosse stato Lautaro in condizioni normali, non post-sosta, l'Inter sarebbe stata più che 1-0 avanti
