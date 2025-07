"Non penso che l'Inter vada a spendere 35-50 mln per il portiere. Asensio? Mi piace", ha detto l'ex Inter Tricella

"Calhanoglu ha dimostrato i suoi valori, invece poi passi a uno che è un'incognita. Molto spesso ci sono delle cose che si incastrano da sole. Ho visto giocatori che per certe caratteristiche non sono dei fenomeni ma fanno quadrare il cerchio. Mi ricordo Manicone all'Inter, che era un buon giocatore ma che in quel momento divenne fondamentale per gli equilibri di squadra. Ederson è un giocatore universale, uno dei pochi centrocampisti attualmente in Italia che sa fare tutte e due le fasi e sa fare anche gol".