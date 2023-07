SM – Sommer, ecco l’offerta dell’Inter. Trubin, lo Shakhtar abbassa le pretese? E Inzaghi…

Simone Inzaghi si aspetta un rinforzo in porta entro fine settimana ma dovrà giocare le due amichevoli in Giappone con Stankovic e Di Gennaro

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Simone Inzaghi si aspetta un rinforzo in porta entro fine settimana e i dirigenti dell'Inter stanno continuando a monitorare la situazione legata a Yann Sommer. Per il portiere del Bayern, i nerazzurri hanno offerto 5 mln di euro, uno in meno della clausola da 6 mln che è anche la richiesta del club bavarese.

L'Inter non vuole forzare la mano ed è in attesa che il Bayern trovi prima un sostituto, con Bounou del Siviglia che è un obiettivo concreto del club tedesco. L'Inter, però, lavora anche sul fronte Trubin: secondo Sport Mediaset, sembra che la posizione dello Shakhtar - che chiedeva 30 mln di euro nonostante il portiere sia in scadenza nel 2024 - si stia ammorbidendo anche se l'offerta nerazzurra non si schioda dai 10 mln più bonus. Si continua a trattare e sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.