È Lautaro Martinez il migliore in campo in Cagliari-Inter per Tuttosport. Nelle pagelle del quotidiano, il voto dell'attaccante argentino è 7: "Il capitano torna titolare e contro la sua vittima preferita non può che segnare. Poi prova "piena"". 7 anche per Dimarco: "Imprime subito un’accelerazione dal suo lato, fra tiri e assist (come quello per lo 0-2 di Pio Esposito). E questa volta incide anche dietro, evitando l’1-1 chiudendo alla grande su Borrelli solo davanti a Martinez".
Ts – Cagliari-Inter, pagelle: Lautaro, prova ‘piena’. Due insufficienze
L'attaccante argentino il migliore in campo in Cagliari-Inter
5,5 invece per Luis Henrique: "Parte propositivo, poi si spegne, anche perché l’Inter va soprattutto a sinistra". 5,5 anche per Frattesi: "Fa arrabbiare Chivu perché non copre a dovere". 6,5 per Chivu: "Prestazione convincente, manca però ancora il colpo del ko".
Gli altri voti:
Martinez 6, Akanji 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6.5, Calhanoglu 6.5, Mkhitaryan 6.5, Barella 6, Carlos Augusto 6, Thuram 6.5, P.Esposito 6.5
(Tuttosport)
