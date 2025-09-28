Ts – Cagliari-Inter, pagelle: Lautaro, prova ‘piena’. Due insufficienze

È Lautaro Martinez il migliore in campo in Cagliari-Inter per Tuttosport. Nelle pagelle del quotidiano, il voto dell'attaccante argentino è 7: "Il capitano torna titolare e contro la sua vittima preferita non può che segnare. Poi prova "piena"". 7 anche per Dimarco: "Imprime subito un’accelerazione dal suo lato, fra tiri e assist (come quello per lo 0-2 di Pio Esposito). E questa volta incide anche dietro, evitando l’1-1 chiudendo alla grande su Borrelli solo davanti a Martinez".