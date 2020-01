Tegola pesante per l’Inter. Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT da fonti vicine al giocatore, Marcelo Brozovic dovrà stare fuori dai campi di gioco per 25 giorni. Il centrocampista croato è stato sostituito da Conte negli ultimi minuti di partita contro il Lecce per una distorsione alla caviglia. L’uscita dallo stadio Via del Mare in stampelle ha preoccupato sin da subito ma i primi verdetti medici sono una pessima notizia per l’Inter e per il suo centrocampo.