Le pagelle di Tuttosport su Inter-Napoli
Nelle pagelle di Tuttosport su Inter-Napoli, è Lautaro Martinez il peggiore in campo per il quotidiano. Voto 5 per il capitano nerazzurro: "Prestazione non scintillante. Entra nell’azione dell’1-0, ma poi cicca un paio di palloni in area non da lui e fatica ad accendersi".

Il migliore è invece Federico Dimarco, 7: "Pronti-via e segna il quarto gol in stagione che unito a cinque assist ne fanno il difensore più produttivo fra cinque campionati top. È una spina nel fianco continua, vince il duello con Di Lorenzo". 6,5, per Barella: "Fra i centrocampisti nerazzurri è quello più libero, non trova la giocata da applausi, ma è dentro la gara fino alla fine". 6,5 anche per Chivu: "Ancora una volta non vince uno scontro diretto, la prestazione c’è, anche se manca la ciliegina sulla torta".

Gli altri voti:

Sommer 6, Bisseck 6, Akanji 5,5, Bastoni 5,5, Luis Henrique 6, Calhanoglu 6,5, Sucic ng, Zielinski 6, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto ng, Thuram 6, Pio Esposito ng, Bonny ng.

(Tuttosport)

 

