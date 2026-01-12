L'ex arbitro ha detto la sua sul rigore assegnato a Mkhitaryan e che aveva portato la squadra di Chivu sul due a uno

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 12:44)

Graziano Cesari, su Pressing, ha passato in rassegna alla moviola l'arbitraggio di Inter-Napoli. «A me è piaciuto molto. Cloniamolo. È stato bravo in una partita difficilissima. Primo fallo fischiato al 15esimo. Il primo gol dell'Inter, è una perla dell'arbitro: Mctominay ha un controllo imperfetto, Zielinski gli prende il pallone e c'è la norma del vantaggio fatta bene, in una situazione particolare dopo nove minuti di gioco. Approccio favorevole. Poteva esserci la sanzione ma l'azione pericolosa si è chiusa con la rete», ha sottolineato l'ex fischietto.

«Poi ci sono due episodi che riguardano Juan Jesus e Thuram. Al minuto 13 si trattengono reciprocamente, per il tipo di gara impostato ha fatto bene Doveri a far proseguire. Sono curioso di vedere il tempo effettivo di questa partita, credo sia un record. Il secondo episodio che coinvolge il brasiliano e il francese: il rilancio di Juan Jesus, il piede sul petto di Thuram è casuale, del tutto fortuito», ha aggiunto.

«Sul rigore non sono d'accordo con le proteste di Conte, credo sia un atteggiamento del tutto eccessivo. Mkhitaryan a terra, l'azione continua, Bastoni tira e va fuori, per l'arbitro è rinvio dal fondo. Il VAR chiama e Di Lorenzo chiede in una partita così cosa dobbiamo rivedere? D'accordo. Il piede dell'armeno viene pestato e non viene colto questo pestone da parte di chi arbitra, era difficile. 18 secondi al VAR e poi la revisione definitiva di Doveri. Conte protesta, ma arriva l'annuncio molto semplice. Anche nel derby, con il pestone di Pavlovic a Thuram si era arrivati al rigore con lo stesso procedimento. È codificato, è protocollato. Il regolamento è questo, questa è l'indicazione valida per tutto il mondo. E Conte lo sa. E allora non mi piace la reazione di Conte. Va anche quasi al faccia a faccia con il quarto uomo, non è un bell'atteggiamento. Minimo avrà due giornate se hanno scritto sia Doveri che il quarto uomo».

«Sul due a due l'assistente vede che il pallone non è uscito interamente e il gol è regolare. Doveri al fischio finale ha detto ai collaboratori 'molto, molto bravi'. Giustamente», ha aggiunto l'ex arbitro.

(Fonte: Pressing)