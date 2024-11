Nations League, anche Calhanoglu tra i convocati di Montella

C'è anche Calhanoglunell'elenco dei convocati della Turchia per le prossime sfide di Nations League. La squadra di Montella, che era a San Siro ad assistere alla gara di campionato tra i nerazzurri e il Venezia di domenica 3 novembre, affronterà il Galles il 16 novembre, in casa, a Kayseri, allo stadio Kadir Has e il 19 novembre sarà in trasferta per affrontare Montenegro allo stadio Comunale di Nikşi.