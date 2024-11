"Il gran ritorno di Hakan da titolare è una manna dal cielo per il gioco dell’Inter. Il turco si è ripreso la regia e ha dettato gioco come sa fare: 36 passaggi positivi - più di tutti -, due palloni intercettati, cinque palloni recuperati e 56 palloni giocati. Solo Bisseck ne ha distribuiti di più (65). Inzaghi l’ha richiamato in panchina a venti minuti dalla fine per preservarlo in vista del Napoli. Calhanoglu e i rigori hanno un feeling tutto loro. Attualmente ha la striscia più lunga di penalty a segno in tutta la storia della Serie A: 17. È aperta fin dai tempi del Milan".