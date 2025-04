Intervenuto durante il podcast "Tutti in the Box", Tommaso Turci , bordocampista di DAZN, ha raccontato così la leadership di Lautaro Martinez nell'Inter vista da vicino: "Lautaro Martinez è il capitano più capitano che c'è in Serie A: lui e Barella sono giocatori che quando togli dal campo ti cambiano un po' lo status e l'aura della squadra. A Parma Lautaro non era contento di essere sostituito perché percepiva che quello era un momento di difficoltà per l'Inter.

E infatti poi la squadra ha subito psicologicamente il fatto di non avere questa forza interiore che ti dà lui: contro il Bayern, nel momento più di difficoltà, mi è rimasta impressa l'immagine di un corner dopo il pareggio in cui Lautaro allontana lui il pallone di testa. Un capitano che si mette a disposizione così, per me, fino a quando sta in piedi, deve stare in campo: faccio fatica a pensare che l'Inter possa fare grandi risultati senza i suoi leader in campo".