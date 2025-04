Il CIES, ossia l'Osservatorio del Calcio, ha analizzato il turnover delle quattro squadre ancora impegnate in Champions League e l'Inter è seconda per rotazioni con il 69% dei minuti giocati dagli 11 giocatori maggiormente impiegati da Simone Inzaghi. Chi ha fatto meglio ancora è Luis Enrique con il PSG, il cui dato sul turnover è del 67%, ossia un minutaggio minore rispetto ai nerazzurri considerato gli undici più utilizzati dal tecnico spagnolo. Il Barcellona, ancora in corsa come l'Inter per il Triplete, è al 73% mentre l'Arsenal, anche a causa dei tanti infortuni avuti tra novembre e gennaio, è all'ultimo posto con meno turnover e un 76% di minuti giocati da parte degli undici giocatori più schierati da Arteta, che non ha potuto ruotare in una fase delicata anche della Premier League.