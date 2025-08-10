A tutto Mario Balotelli. L'ex attaccante dell'Inter dice tutto tra passato, presente e futuro: ecco le sue parole a Gazzetta.it.
fcinter1908 ultimora A tutto Balotelli: “Inter o Milan? Rispondo così, a San Siro sbagliai! Vi dico che Pio Esposito può…”
ultimora
A tutto Balotelli: “Inter o Milan? Rispondo così, a San Siro sbagliai! Vi dico che Pio Esposito può…”
A tutto Mario Balotelli. L'ex attaccante dell'Inter dice tutto tra passato, presente e futuro: ecco le sue parole a Gazzetta.it
Mario Balotelli per i suoi 35 anni domani non ha organizzato nulla e chiede un solo regalo: "Salute, per me e per i miei cari".
© RIPRODUZIONE RISERVATA