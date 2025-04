Anche Tuttosport, nella sua edizione odierna, conferma: c'è un possibile caso bestemmia per Yann Bisseck durante Inter-Roma di domenica pomeriggio. Ecco le ultime in attesa del comunicato di oggi del Giudice Sportivo: " Dopo il rigore negato da Fabbri , a far discutere è un video da cui sembrerebbe proferire un’espressione blasfema. Oggi si pronuncerà il giudice sportivo, che potrebbe disporre un supplemento di indagini.

Se ci sarà prova tv, a differenza di quanto accaduto con Lautaro, Bisseck non potrà evitare la squalifica grazie al patteggiamento. Il labiale non lascia grandi dubbi, ma come sempre serve l’audio: quello che era anche abbastanza nitido nel caso di Luca Pellegrini, la cui bestemmia è stata pizzicata dalle telecamere durante Genoa-Lazio del 23 aprile, episodio che non ha però avuto alcuna conseguenza.