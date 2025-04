Anche senza altre immagini l'esperto arbitrale ha ribadito: «Per valutarlo non guardiamo il calciatore della Roma ma il comportamento del difensore dell'Inter. Perché? Perché il giallorosso lo trattiene, è chiaro. Ma se l'attaccante si aiuta a sua volta mentre viene trattenuto, solitamente si lascia correre. Sarebbe troppo penalizzante per la difesa o per l'attacco. Ma Bisseck non fa manovre per ostacolare il giallorosso. Anzi la trattenuta comincia all'inizio dell'area di rigore e finisce con la caduta quando arriva nei loro pressi il pallone. Non c'è alcuna azione ad ostacolarlo da parte di Bisseck che viene trattenuto, a lungo. Un rigore a mio parere piuttosto chiaro. Il VAR sarebbe dovuto intervenire proprio perché l'entità della trattenuta è stata mal giudicata da Fabbri. E anche noi vedendo le immagini ci siamo accorti che la trattenuta è stata prolungata e di entità piuttosto elevata dato che l'interista è stato trattenuto con entrambi le braccia».