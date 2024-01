EDICOLA TS – Tutti in piedi: Juve in corsia di sorpasso. Mou, dai ‘tituli’ agli esoneri

La Juve vince 3-0 contro il Sassuolo e torna a -2 dall’Inter, arrivata in Arabia Saudita martedì per disputare la Supercoppa Italiana

La Juventus vince 3-0 contro il Sassuolo e torna a -2 dall’Inter, arrivata in Arabia Saudita martedì per disputare la Supercoppa Italiana. Ecco la prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 17 gennaio, che dedica grande spazio proprio ai bianconeri. Si parla anche dell'esonero di Mourinho a Roma, con l'arrivo di De Rossi in panchina.