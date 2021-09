Tuttosport: “Suning, chiude la società di Londra: c’è un motivo dietro la scelta”

Chiuderà a breve la società che Suning aveva aperto a Londra il 28 novembre 2018. Si chiama Suning Sports Group International Uk Limited

Altro passo indietro per Suning a livello europeo. Come riporta Tuttosport, infatti, a breve chiuderà la società che il colosso cinese, il 28 novembre 2018, aveva aperto in quel di Londra, la Suning Sports Group International Uk Limited. Spiega il quotidiano: "L’azionista principale è Jindong Zhang con una quota compresa tra il 25 e il 50%. L’incarico di direttore è affidato al figlio Steven, mentre i compiti di segreteria spettano a Vistra Cosec, uno dei grandi gruppi attivi nel settore dei servizi alle aziende che intendono strutturarsi internazionalmente. «Attività nel campo sportivo», è la descrizione dello scopo di questa scatola di Suning nella capitale inglese.

Il 7 settembre, nel registro delle società tenuto dal governo britannico, è stato depositato un documento firmato da Zhang junior nel quale il presidente dell'Inter spiega che, per quanto riguarda l’esercizio chiuso al 30 novembre scorso, Suning Sports Group International non depositerà il proprio bilancio seguendo il principio della continuità aziendale perché «l’intenzione del direttore è quella di chiudere la società prima possibile», come si legge nella dichiarazione. Per questo motivo il rendiconto relativo al 2020 «è stato preparato con criteri differenti rispetto a quelli della continuità aziendale».

Il perché della scelta

Non è necessario rassicurare sull’andamento futuro perché questo ponte sportivo di Suning in Gran Bretagna chiuderà a breve. I movimenti economici intorno alla società, come capita a veicoli di questo tipo, sono sempre stati modesti. Si tratta, però, di strumenti utili a essere presenti su una piazza finanziaria centrale come quella di Londra. La retromarcia può essere un’altra conferma della priorità di Suning di concentrarsi sulla Cina. D’altronde la situazione del colosso asiatico è sempre più problematica, come dimostra la rovinosa situazione di Evergrande, il gigante immobiliare sommerso dai debiti (tra i creditori esposti c’è anche la famiglia Zhang). Un anno fa la finale dello scudetto cinese era stata conquistata dal Jiangsu Suning sul Guangzhou Evergrande. I vincitori sono già spariti, ora rischiano di fare la stessa fine pure gli sconfitti".