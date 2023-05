U15, Udinese-Inter 0-3: comincia con una vittoria il cammino nei playoff

I nerazzurri di Fautario vincono l'andata degli ottavi di finale sul campo dei friulani: in gol Carrara, Curcio e Grisoni Fasana

Comincia con una vittoria il cammino dell'Inter U15 nei playoff. I nerazzurri di Fautario vincono l'andata degli ottavi di finale sul campo dell'Udinese grazie ai gol segnati da Carrara al 4', da Curcio al 69' e da Grisoni Fasanaal 71', portandosi così in posizione di netto vantaggio in vista del match di ritorno in programma domenica a Milano.