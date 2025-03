Udinese, Carnevale: “Con l’Inter sfida non scontata. Scudetto? Il Napoli…”

"Percentuali Scudetto del 25% per il Napoli? Non sono d’accordo, è troppo poco", dice Andrea Carnevale a Televomero

Andrea Carnevale, responsabile dell'area scouting dell'Udinese, è intervenuto su 11 Televomero durante la puntata de 'Il Bello del Calcio' per parlare di mercato ma non solo: "Solet e Lucca in orbita Napoli? Non credo che il difensore possa valere solo 10 mln, visto il campionato che sta disputando. Ricorda un po’ Koulibaly, anche se è più possente. A volte ci fa arrabbiare quando fa le cose con sufficienza, perché convinto dei suoi mezzi. Va allenato mentalmente in questo aspetto. Continuerò a fargli presente questo aspetto"