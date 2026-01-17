FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Come finisce Udinese-Inter? Stesso pronostico per Caressa e Zazzaroni

ultimora

Come finisce Udinese-Inter? Stesso pronostico per Caressa e Zazzaroni

Come finisce Udinese-Inter? Stesso pronostico per Caressa e Zazzaroni - immagine 1
I pronostici di Caressa e Zazzaroni per quanto riguarda Udinese-Inter e Milan-Lecce: i due giornalisti sono d'accordo
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati su Udinese-Inter, match in programma alla Bluenergy Arena.

Come finisce Udinese-Inter? Stesso pronostico per Caressa e Zazzaroni- immagine 2
Getty

I due giornalisti sono d'accordo e hanno scelto lo stesso pronostico: per entrambi, infatti, l'Inter batterà l'Udinese questo pomeriggio.

Come finisce Udinese-Inter? Stesso pronostico per Caressa e Zazzaroni- immagine 3
Getty Images

Per entrambi, però, i punti di vantaggio resteranno tre sul Milan, visto che sia Caressa sia Zazzaroni optano per la vittoria dei rossoneri domenica sera contro il Lecce a San Siro.

Leggi anche
Condò: “Inter e Milan, sarà un lungo slalom parallelo fino al traguardo”
Visnadi: “Sorpasso Esposito-Thuram nelle gerarchie attacco Inter non è così lontano....

© RIPRODUZIONE RISERVATA