Intervenuto a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati su Udinese-Inter, match in programma alla Bluenergy Arena.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Come finisce Udinese-Inter? Stesso pronostico per Caressa e Zazzaroni
ultimora
Come finisce Udinese-Inter? Stesso pronostico per Caressa e Zazzaroni
I pronostici di Caressa e Zazzaroni per quanto riguarda Udinese-Inter e Milan-Lecce: i due giornalisti sono d'accordo
I due giornalisti sono d'accordo e hanno scelto lo stesso pronostico: per entrambi, infatti, l'Inter batterà l'Udinese questo pomeriggio.
Per entrambi, però, i punti di vantaggio resteranno tre sul Milan, visto che sia Caressa sia Zazzaroni optano per la vittoria dei rossoneri domenica sera contro il Lecce a San Siro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA