A Radio Deejay durante Deejay Football Club si è parlato anche del possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter
Matteo Pifferi 

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno di Ivan Perisic all'Inter. La situazione non è così semplice anche perché per il PSV è un titolarissimo e il club olandese sta lottando per passare il turno in Champions League.

L'Inter potrebbe anche tentare di affondare il colpo negli ultimi giorni di gennaio, visto che, lato giocatore, ci sarebbe la volontà di tornare a Milano, anche se non con un ruolo da titolare.

Intervenuti a Radio Deejay, però, Luca Marchetti, esperto di mercato Sky, e Ivan Zazzaroni hanno escluso la possibilità di un ritorno: "No, non mi risulta che Perisic possa tornare all'Inter", ha detto Luca Marchetti. "Non risulta neanche a me", dice Zazzaroni.

