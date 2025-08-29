Udinese, in vista della sfida all’Inter c’è un grande enigma per Runjaic

Il grande enigma che accompagnerà Kosta Runjaic fino a domenica sera è se utilizzare da subito il nuovo centravanti polacco Buksa, appena arrivato a Udine. La punta è pronta fisicamente - ha giocato anche i preliminari di Europa League - ma il tecnico tedesco ha dimostrato anche con il Verona di voler inserire gradualmente i nuovi acquisti del mercato estivo.

Il resto della formazione è praticamente lo stesso che ha pareggiato con gli scaligeri, anche se Runjaic intende usare maggiormente i rinforzi dalla panchina: su tutti Piotrowski, Miller e Bayo. Sul mercato, sono ore decisive per gli ultimi colpi: per Cheddira e Zanoli serve che il Napoli concluda le sue operazioni in entrata, per Zaniolo le trattative con il Galatasaray sono costanti.