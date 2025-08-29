Il grande enigma che accompagnerà Kosta Runjaic fino a domenica sera è se utilizzare da subito il nuovo centravanti polacco Buksa, appena arrivato a Udine. La punta è pronta fisicamente - ha giocato anche i preliminari di Europa League - ma il tecnico tedesco ha dimostrato anche con il Verona di voler inserire gradualmente i nuovi acquisti del mercato estivo.
Udinese, in vista della sfida all’Inter c’è un grande enigma per Runjaic
In attesa di sciogliere l'interrogativo, per la trasferta in casa dell'Inter, l'Udinese recupera il difensore italo-tedesco Matteo Palma, un ragazzino del 2008 che tanto bene ha fatto nel precampionato: insidierà Bertola, incerto nel suo esordio a Udine.
Il resto della formazione è praticamente lo stesso che ha pareggiato con gli scaligeri, anche se Runjaic intende usare maggiormente i rinforzi dalla panchina: su tutti Piotrowski, Miller e Bayo. Sul mercato, sono ore decisive per gli ultimi colpi: per Cheddira e Zanoli serve che il Napoli concluda le sue operazioni in entrata, per Zaniolo le trattative con il Galatasaray sono costanti.
Per cementare il rapporto con i fan - delusi dopo le cessioni eccellenti di Bijol, Thauvin e Lucca, sostituiti prevalentemente con giovani - questa sera ci sarà un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium, con i supporter che si accomoderanno in Curva Nord, cuore del tifo bianconero.
