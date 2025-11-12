Udinese, Kristensen: “Giocartore più tosto da marcare? Dico un interista”

Thomas Kristensen, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del percorso che sta facendo per rientrare dall'infortunio. Qui alcune delle sue considerazioni:
Le parole del difensore dei friulani a proposito dell'esperienza nel nostro campionato e del percorso di queste settimane
"Quando torno? Tra 2-3 settimane. Questo periodo fuori mi sta dando la possibilità di lavorare su aspetti che magari durante l'anno trascuro, come l'esplosività. Mi darà più forza per affrontare gli avversari. L'attaccante più difficile da marcare? Thuram penso. Da fuori si vede come la nostra squadra giochi con armonia, più che in passato. Riusciamo a gestire meglio la palla e questo ci aiuta".
