CorSera – La Uefa studia una soluzione: riunione con le leghe dei 5 tornei top. Il rinvio di Euro2020…

Si svolgerà questa mattina in video conferenza un incontro tra la Uefa e le leghe dei cinque campionati europei (Serie A, Liga, Ligue, Premier League e Bundesliga). Come riferisce il Corriere della Sera, si tratta di un incontro per provare a trovare un’intesa per favorire lo svolgimento delle competizioni nazionali e internazionali.

Le Leghe chiederanno il rinvio di Euro2020: no dell’Uefa, che però appare costretta a spostare la competizione. L’ipotesi più accreditata è quella di disputare l’Europeo a giugno 2021.