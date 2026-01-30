Kristjan Asllani è arrivato poche ore fa ad Istanbul, pronto a iniziare la sua nuova avventura. Ripartirà dal Besiktas, dopo la fine anticipata del suo prestito al Torino. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche, è ormai da considerare un nuovo acquisto a tutti gli effetti.
UFFICIALE – Asllani è un giocatore del Besiktas: superate le visite mediche
L’albanese riparte dalla Turchia dopo la fine anticipata del prestito al Torino di Cairo
Asllani rimarrà da quelle parti almeno fino a giugno. Al termine della stagione il Besiktas potrà riscattarlo versando nelle casse dell’Inter 11 milioni ed eventualmente bonus, ma non c’è alcun obbligo. Tocca al giocatore convincere la sua nuova dirigenza.
